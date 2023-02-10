Количество жертв обрушения пятиэтажного дома в Новосибирске достигло 13 человек
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Тринадцать человек погибли в результате взрыва бытового газа и обрушения дома в Новосибирске, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
"Количество погибших - 13 человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 12 погибших, гибель которых подтвердил Минздрав региона.
Взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром в четверг. После этого начался пожар, частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир.
По данному факту СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По делу задержали 45-летнюю женщину и 25-летнего мужчину, которые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома.
Прокуратура региона проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ.
Пятница объявлена днем траура в Новосибирской области.