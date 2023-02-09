Группа республиканцев предложила прекратить оказание американской помощи Украине

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В США группа конгрессменов-республиканцев во главе с Мэттом Гетцем представила в Палате представителей проект резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена прекратить военную и экономическую помощь Украине, сообщает в четверг Fox News.

"В проекте резолюции, представленной Гетцем и десятью соавторами, содержится призыв к прекращению военной и финансовой помощи Украине со стороны США и к достижению мирного соглашения между конфликтующими сторонами", - передает Fox News.

В документе перечисляется огромный список вооружения, поставленного на Украину, а также отмечается, что с начала конфликта США оказали Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь в размере $110 млрд, самую крупную из всех зарубежных стран.

Байден в среду в своем ежегодном послании Конгрессу пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

На прошлой неделе Пентагон объявил об очередном транше военной помощи Украине стоимостью $2,2 млрд.

В частности, как отмечается в сообщениях американских СМИ, США намерены передать запускаемые с HIMARS ракеты, которые после запуска смогут выбрасывать из себя наводимые по GPS небольшие бомбы (GLSDB). Их дальность оценивается в 150 км: это больше, чем у ракет, которые Вашингтона до сих пор передавал Украине для этих РСЗО.