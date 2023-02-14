В результате стрельбы в Университете штата Мичиган погибли три человека

Подозреваемого стрелка нашли мертвым, предполагается, что он покончил с собой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В результате стрельбы в Университете штата Мичиган погибли три человека, еще пятеро были ранены, сообщает NBC News со ссылкой на полицию кампуса.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Установлено, что было два инцидента со стрельбой на территории кампуса: в учебном корпусе Берки-холл и в помещении студенческого профсоюза.

По версии следствия, стрелок действовал в одиночку. Его продолжают искать. Всем, кто находится на территории кампуса, рекомендовано не выходить из помещений.

Полиция университета опубликовала фотографии подозреваемого: это невысокий темнокожий мужчина в красных ботинках и джинсовой куртке.

Позднее, примерно через час поисков подозреваемого стрелка нашли мертвым. В полиции предположили, что он покончил с собой.