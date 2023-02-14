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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Один человек стал жертвой стрельбы в Университете штата Мичиган

Один человек стал жертвой стрельбы в Университете штата Мичиган
Фото: Raul Roa/Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате стрельбы в кампусе Университете штата Мичиган, сообщила газете Detroit News представитель университета Эмили Геркин Геррант.

Тем временем полиция университета в твиттере сообщила о "многочисленных раненых" в фитнес-центре на территории кампуса. Пострадавших доставляют в больницу.

Полиция сообщает, что подозреваемый всё еще находится на свободе. Ранее полиция сообщала об одном подозреваемом, предположительно, черном мужчине.

Официальные лица призывают всех, кто находится поблизости от кампуса, укрыться.

"Члены сообщества в кампусе и за его пределами должны продолжать укрываться. Полиция продолжает реагировать", - сообщается в твиттере департамента полиции и общественной безопасности университета.

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