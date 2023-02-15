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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Министр экономики ФРГ раскритиковал Берн за запрет на реэкспорт боеприпасов на Украину

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что не понимает, почему Берн отказывается разрешать поставку швейцарских боеприпасов для производимых Германией зенитных самоходных установок Gepard на Украину.

"Мы обсуждаем это со Швейцарией. Но я должен четко сказать, что я не понимаю, почему Швейцария не предоставляет для пользования боеприпасы для Gepard", - сказал Хабек в интервью, отрывки из которого опубликованы газетой Die Zeit.

Ранее Германия поставила около 30 ЗСУ Gepard на Украину.

Однако, как отмечают европейские СМИ, ФРГ испытает трудности со снабжением этих установок боеприпасами.

Швейцария ранее запретила Германии реэкспорт произведенных Конфедерацией боеприпасов, сославшись на нейтралитет и законодательство.

Швейцария Германия Роберт Хабек Украина
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