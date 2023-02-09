Rheinmetall и Киев обсуждают возможность поставок разрабатываемых ФРГ танков Panther KF51

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Оборонный концерн Rheinmetall AG и Киев ведут переговоры о потенциальных поставках новейших немецких танков Panther KF51, модель которого представили в 2022 году, и показанного впервые в 2016 году БМП Lynx, заявил исполнительный директор компании Армин Паппергер.

"Украина заинтересована в Lynx и Panther, которые на данный момент являются самыми современными моделями БМП и танка", - приводит его слова Bloomberg.

Он отметил, что в будущем Rheinmetall AG может произвести эти танки специально для поставок Украине. Паппергер добавил, что если Берлин даст разрешение на экспорт танков Panther, то Rheinmetall AG после стабилизации ситуации на Украине может построить в этой стране завод по их сборке.

Panther KF51, работы над проектом которого продолжаются, должны в перспективе сменить основной боевой танк бундесвера Leopard 2.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дают союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину.

На этой неделе стало известно, что власти Германии дали согласие на передачу Украине 178 более старых танков Leopard 1. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что эти танки будут поставлять Германия, Дания и Нидерланды.