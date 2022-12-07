США увеличат военное присутствие в странах Балтии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Посольство США в Вильнюсе заявило, что Вашингтон увеличит свое военное присутствие в странах Балтии, а статус американских сил в Литве будет изменен на постоянное ротационное размещение.

Посол США в Литве Роберт Гилкрист проинформировал министра обороны Арвидаса Анушаускаса об изменениях в дислоцировании военных, сообщила дипмиссия в среду.

"Соединенные Штаты Америки увеличат постоянное присутствие сменяемых вооруженных сил США в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы укрепить свое обязательство перед своими балтийскими союзниками. Присутствие механизированного батальона и батареи полевой артиллерии в Литве будет изменено с эпизодического на постоянное ротационное развертывание", - говорится в сообщении посольства.

С 2019 года батальон США дислоцируется на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе Литвы с длительными или короткими перерывами между ротациями.