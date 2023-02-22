Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Суд ООН обязал Баку обеспечить свободный проезд по Лачинскому коридору

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору, связывающему Нагорный Карабах с Арменией.

"Суд постановил, что до принятия окончательного решения по этому делу Азербайджан обязан, в соответствии с взятыми в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации обязательства, предпринять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору людей, транспортных средств и грузов", - зачитала решение председатель Международного суда ООН Джоан Донохью.

В январе Армения представила в Международный суд ООН меморандум о комментировании и применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении Азербайджана, в котором подробно излагаются грубые нарушения положений конвенции со стороны Баку на протяжении десятилетий.

В МИД Азербайджана со своей стороны заявили, что правительство страны "подало меморандум в Международный суд ООН, что представляет собой важное событие в международном судебном процессе Азербайджана против Армении в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

В Ереване заявляют, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года, это сильно ограничивает доставку продуктов и лекарств, а также проезд в Карабах. В Баку отрицают факт блокады, по версии Азербайджана, на дороге проводится акция протеста против незаконной разработки месторождений в регионе и что по дороге беспрепятственно проезжает транспорт.

Баку просит Международный суд ООН принять временные меры в отношении Армении, обязав Ереван прекратить минирование территории Азербайджана и не препятствовать возвращению азербайджанского гражданского населения.

Хроника 27 сентября 2020 года – 22 февраля 2023 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Армения Нагорный Карабах Лачинский коридор Международный суд ООН Джоан Донохью
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

В США отменили более тысячи авиарейсов из-за сильной снежной бури

Байден назвал "большой ошибкой" приостановку участия России в ДСНВ

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Приостановлено членство Союза журналистов России в Международной федерации

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Аналитики JPMorgan ждут завершения ралли на фондовом рынке США до апреля

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

Франция с марта может ввести ограничения на воду из-за угрозы очередной летней засухи

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

КТК приостановил прием нефти с месторождения Тенгиз из-за затоваренности

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы

На западе и севере США из-за приближающейся снежной бури закрыли школы и офисы

Что случилось этой ночью: среда, 22 февраля

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера

Пентагон начал проверку сообщений об утечках с военного почтового сервера
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });