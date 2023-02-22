Суд ООН обязал Баку обеспечить свободный проезд по Лачинскому коридору

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Международный суд ООН обязал Азербайджан обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору, связывающему Нагорный Карабах с Арменией.

"Суд постановил, что до принятия окончательного решения по этому делу Азербайджан обязан, в соответствии с взятыми в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации обязательства, предпринять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору людей, транспортных средств и грузов", - зачитала решение председатель Международного суда ООН Джоан Донохью.

В январе Армения представила в Международный суд ООН меморандум о комментировании и применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении Азербайджана, в котором подробно излагаются грубые нарушения положений конвенции со стороны Баку на протяжении десятилетий.

В МИД Азербайджана со своей стороны заявили, что правительство страны "подало меморандум в Международный суд ООН, что представляет собой важное событие в международном судебном процессе Азербайджана против Армении в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

В Ереване заявляют, что Лачинский коридор заблокирован азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года, это сильно ограничивает доставку продуктов и лекарств, а также проезд в Карабах. В Баку отрицают факт блокады, по версии Азербайджана, на дороге проводится акция протеста против незаконной разработки месторождений в регионе и что по дороге беспрепятственно проезжает транспорт.

Баку просит Международный суд ООН принять временные меры в отношении Армении, обязав Ереван прекратить минирование территории Азербайджана и не препятствовать возвращению азербайджанского гражданского населения.