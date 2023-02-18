Пашинян в Мюнхене подтвердил стремление Армении к соглашению о мире с Азербайджаном

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене в субботу подтвердил готовность к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, гарантирующего долгосрочный мир.

"На встрече был затронута работа вокруг проекта соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования региональных транспортных коммуникаций и осуществления делимитации между двумя странами в соответствии с достигнутыми в Праге договоренностями", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Премьер Армении "подтвердил целеустремленность армянской стороны достичь подписания такого соглашения, которое в действительности будет гарантировать долгосрочный мир и стабильность в регионе".

"Пашинян подчеркнул факт гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора, - отметили в правительстве Армении. - Подчеркнута также важность обеспечения продолжительности мирного процесса между Арменией и Азербайджаном".

Встреча Пашиняна, Алиева и Блинкена состоялась "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей с 17 по 19 февраля.

В минувший четверг Пашинян сообщил, что Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире.