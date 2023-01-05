Баку призвал Международный суд ООН принять временные меры в отношении Еревана

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Баку во второй раз обратился в Международный суд ООН с просьбой принять временные меры в отношении Армении, обязав Ереван прекратить минирование территории Азербайджана и не препятствовать возвращению азербайджанского гражданского населения.

"Азербайджан обратился в Международный суд ООН с целью принятия Арменией незамедлительных шагов, необходимых для оперативного, безопасного и эффективного разминирования районов, куда вернется гражданское население, прекращения загрязнения ею гражданских территорий минами и другими взрывчатыми веществами и использования Лачинской дороги в этих целях", - говорится в сообщении азербайджанского МИД.

Баку располагает "новыми доказательствами того, что Армения, начиная с 2021 года, устанавливает мины и мины-ловушки в домах на территории Азербайджана, что препятствует возвращению в свои дома вынужденных переселенцев, которые были изгнаны с родных земель 30 лет назад в результате армянской оккупации", добавили в ведомстве.

Там также заявили, что армянская сторона, "грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, продолжила военные провокации, в результате чего с августа 2022 года на территории Азербайджана было обнаружено более 2 тыс. 700 мин, произведенных в Армении в 2021 году".

"Кроме того, для перевозки этих мин и другого оружия Армения открыто использует Лачинскую дорогу, предназначенную исключительно для гуманитарных целей", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

"Установка мин не только создает угрозу жизни ни в чем не повинных гражданских лиц, но и является провокацией, ставя под угрозу заключение мирного соглашения", - резюмировали в ведомстве.