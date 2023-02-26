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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

В Баку заявили об отсутствии желания у Еревана вести переговоры о мире

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов упрекнул Армению в уклонении от переговоров с Баку.

"Армения необоснованно уклоняется от переговоров и тем самым наносит серьезный удар по переговорам и по мирному процессу. Если можно так выразиться, мы уже перешли к онлайн дипломатии в этой сфере. Стороны пересылают друг другу свои условия. Насколько это будет эффективно, покажет время", - сказал он в воскресенье журналистам.

Байрамов также заявил, что к акции протеста в районе трассы в Лачинском коридоре стало невыполнение армянами требований азербайджанской стороны. Он отметил, что участники акции выдвигают обоснованные требования, вопросы остаются открытыми, поэтому акция идет своим чередом.

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Отвечая на вопрос о визите в Азербайджан 27-28 февраля в Баку главы МИД России Сергея Лаврова, министр сообщил, что на переговорах будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и региональные вопросы.

"Российско-азербайджанская повестка дня обширна, всегда есть накопившиеся вопросы, которые необходимо периодически обсуждать. Я думаю, что эта встреча будет хорошей возможностью. Помимо наших двусторонних отношений, предметом обсуждения станут региональные вопросы", - сказал Байрамов.

В минувшую пятницу спикер госдепа США Нед Прайс сообщил, что Баку и Еревану направлены приглашения на переговоры в Брюсселе под эгидой Европейского союза.

Ранее, 16 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире.

Армения Азербайджан Джейхун Байрамов
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