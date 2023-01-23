Блинкен призвал Алиева открыть Лачинский коридор

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал прекратить блокаду Лачинского коридора и активизировать мирные переговоры с Арменией.

В заявлении Госдепа подчеркивается, что угроза возникновения гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре "подрывает перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном".

На прошлой неделе Блинкен провел телефонный разговор премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в котором выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе в связи с блокировкой Лачинского коридора.

Автомобильная дорога Степанакерт-Горис (Лачинский коридор) была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года. Это единственная дорога, связывающая Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.