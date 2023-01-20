В Ереване отвергли обвинения в перевозке мин в Нагорный Карабах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Армения в целях самообороны после обострения конфликта с Азербайджаном в 2021 году проводит минирование только на своей территории, заявления о перемещении по Лачинскому коридору мин на территорию Нагорного Карабаха беспочвенны, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Армения осуществляла минирование только на суверенной территории Республики Армения и делала это исключительно в целях самообороны, поскольку в 2021 году подверглась военной агрессии со стороны Азербайджана - в мае, в ноябре 2021 и в сентябре 2022 года. В настоящее время также угроза новой военной агрессии против суверенной территории Армении остается высокой", - сказал Мирзоян госинформагентству "Арменпресс".

Так он прокомментировал заявления Баку о том, что закрытие Лачинского коридора обусловлено также "перевозкой мин из Армении в Нагорный Карабах", данные о чем Азербайджан передал России.

По его словам, мины, о которых говорит Баку, оказались у азербайджанской стороны "на территориях Армении, оккупированных в результате азербайджанской агрессии против Республики Армения в 2021-2022 годах."

Глава МИД республики вновь заявил, что у Еревана нет каких-либо функций по обеспечению бесперебойной работы Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией, который закрыт азербайджанской стороной с 12 декабря, ситуация там приближается к гуманитарной катастрофе.

"Мы много раз говорили, что статья 6 трехстороннего заявления (глав Армении, России и Азербайджана по Карабаху - ИФ) от 9 ноября 2020 года, регулирующая вопросы, связанные с Лачинским коридором, не предусматривает какой-либо функции Армении, связанной с обеспечением бесперебойной работы коридора. Обеспечение нормальной работы коридора является обязанностью миротворческих сил Российской Федерации и Азербайджана. А вопросы, связанные с внутренней жизнью Нагорного Карабаха, находятся в ведении властей Нагорного Карабаха, и власти Армении здесь также не имеют никакой функции", - сказал он.

По его словам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, вызванный блокированием Лачинского коридора, уже приближается к гуманитарной катастрофе, "и если коридор не будет немедленно открыт, возникает крайняя необходимость в гуманитарном вмешательстве международного сообщества, в том числе, в первую очередь, ООН".

Лачинский коридор - единственная дорога, которая соединяет Армению с Нагорным Карабахом. С 12 декабря она заблокирована. В Баку настаивают, что это не блокада, а акция протеста против незаконной добычи полезных ископаемых в регионе и при этом по дороге в обоих направлениях проезжают машины российских миротворцев, Красного креста и "местных жителей армянского происхождения".

Ранее в январе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянская сторона более двух лет использует Лачинскую дорогу для перевозки мин, оружия и боеприпасов и военных. Глава МИД России Сергей Лавров 18 января сообщил, что российские военные получили эту информацию и сейчас ее изучают.