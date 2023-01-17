В Минске стартовал судебный процесс по делу Тихановской

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Заочный суд по уголовному делу в отношении Светланы Тихановской и ряда других лиц начался во вторник в Минске.

Соответствующая информация размещена на сайте Верховного суда Белоруссии.

Сообщается, что уголовное дело рассматривается Минским городским судом в отношении Светланы Тихановской, Марии Мороз, Павла Латушко, Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского.

Фигурантам инкриминированы заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство таким формированием, публичные призывы к санкциям, разжигание социальной вражды и розни. Тихановскую также обвиняют в воспрепятствовании работе Центризбиркома, присвоении звания и власти должностного лица, измене государству.

По уголовному делу проведено специальное производство на основании постановления председателя Следственного комитета Белоруссии. Комитет государственной безопасности республики включил экс-кандидата в президенты Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан Белоруссии в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.