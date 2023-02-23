Польша высылает белорусского военного атташе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский атташе по вопросам обороны в Польше будет отослан, сообщает польское агентство PAP со ссылкой на информацию польского министерства иностранных дел.

"В ближайшее время белорусский военный атташе покинет Польшу", - сообщил в четверг агентству пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

Он также сообщил, что офицер Пограничной стражи Польши и двое сотрудников Консульства Польши в белорусском Гродно уже покинули республику.

Как сообщалось, МИД Белоруссии обязал Польшу сократить штат Генконсульства в Гродно и отозвать представителя польской погранслужбы. Эта мера была принята в ответ на решение Польши закрыть движение в пункте пропуска "Бобровники" на границе с Белоруссией, уточняли во внешнеполитическом ведомстве республики.

В свою очередь, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский анонсировал "аналогичную реакцию".