Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Польша усиливает укрепления на границах с Белоруссией и Россией

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении фортификационных сооружений на границах с Белоруссией и Россией.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - написал министр обороны Польши в соцсетях в четверг.

"Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", - добавил глава Минобороны Польши.

Сообщение сопровождают кадры с противотанковыми ежами и бетонными заграждениями около пунктов пропуска на границе Польши с Белоруссией и Россией.

Как сообщалось, в октябре 2022 года Польша заявила о завершении строительства заграждения на границе с Белоруссией. В декабре того же года Польша заявила о намерении возвести 199-километровый электронный барьер на границе с Россией.

Польша Мариуш Блащак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье

Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ

Байден уверен, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });