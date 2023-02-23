Польша усиливает укрепления на границах с Белоруссией и Россией

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил об усилении фортификационных сооружений на границах с Белоруссией и Россией.

"Мы начали превентивное расширение мер безопасности на границе с Россией и Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", - написал министр обороны Польши в соцсетях в четверг.

"Первые укрепления уже возводятся на границе с Калининградской областью", - добавил глава Минобороны Польши.

Сообщение сопровождают кадры с противотанковыми ежами и бетонными заграждениями около пунктов пропуска на границе Польши с Белоруссией и Россией.

Как сообщалось, в октябре 2022 года Польша заявила о завершении строительства заграждения на границе с Белоруссией. В декабре того же года Польша заявила о намерении возвести 199-километровый электронный барьер на границе с Россией.