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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Сотни авиарейсов отменили на северо-востоке США из-за снежной бури

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - На северо-востоке США отменили более 400 авиарейсов из-за снежной бури, сообщают американские СМИ.

По состоянию на утро вторника по американскому времени, отменено 84 рейса в аэропорту Ла-Гуардия, около 40 в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, а также более 30 - в Международном аэропорту Логан. Кроме того, более 500 рейсов задержано.

Снежная буря обрушилась на ряд районов штатов Коннектикут, Нью-Йорк, Массачусетс, Нью-Джерси и Род-Айленд.

В Массачусетсе из-за погодных условий отменены занятия в школах. Власти штата также предупредили о возможных отключениях электроэнергии.

По прогнозу местных метеорологических служб, в Бостоне уровень осадков может достигнуть 13 см, на западе Массачусетса, Вермонта и Коннектикута - до 25 см.

США
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