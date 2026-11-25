Белый дом предложил ввести дополнительные пошлины против Китая, Бразилии и ЕС

Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа предлагает ввести дополнительные пошлины в отношении Китая, Бразилии, Индии и еще ряда стран, а также против Евросоюза, сообщают в среду американские СМИ.

В общей сложности, меры в случае имплементации коснутся 14 торговых партнеров США. Наиболее серьезные пошлины, в 20%, затронут ряд товаров из Китая, отмечается в сообщениях. При этом, меры распространятся не на весь китайский экспорт в США.

Кроме того, по данным СМИ, новые пошлины грозят Бангладеш, Камбодже, Индонезии, Японии, Южной Корее, Малайзии. Сингапуру, Швейцарии, Таиланду, Вьетнаму, а также Тайваню.

Предложенные пошлины - реакция Вашингтона на то, что, по его мнению, все эти страны не пытаются сокращать избыточные производственные мощности.