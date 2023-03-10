Китай вывел на орбиту два спутника дистанционного зондирования

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования серии "Тяньхуэй-6", сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен в 06:41 по Пекинскому времени (в 01:41 по Москве) со стартовой площадки космодрома Тайюань, говорится в сообщении.

По данным корпорации, выведенные аппараты будут использоваться для съемки земной поверхности, составления новых карт, учета земельных угодий и ресурсов, а также для проведения научных исследований.