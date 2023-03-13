Китай вывел на орбиту еще один египетский спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" успешно вывела на орбиту египетский спутник дистанционного зондирования Земли Horus-2.

Запуск был осуществлен в 12:02 по Пекинскому времени (в 07:02 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань. Об этом сообщила в понедельник Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация.

24 февраля Китай вывел первый спутник этой серии – Horus-1.

В феврале глава Египетского космического агентства Шериф Седки сообщил в интервью египетским СМИ, что аппараты этой серии выводятся в рамках соглашения между Египтом и КНР о сотрудничестве в космической сфере.

По его словам, спутники оснащены камерами высокого разрешения и будут использоваться специалистами для увеличения продуктивности сельского хозяйства и предотвращения стихийных бедствий.