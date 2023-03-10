Пентагон потратит $750 тыс. на исследование "гаванского синдрома"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Пентагон профинансирует эксперименты для выяснения причин возникновения "гаванского синдрома", пишет газета Politico.

"Министерство обороны финансирует эксперименты на животных, чтобы определить, могут ли радиочастотные волны быть источником таинственного недуга, известного как "гаванский синдром", от которого в последние годы страдают сотни госслужащих США", - сообщает издание.

В сентябре прошлого года Пентагон предоставил университету Уэйна в Мичигане грант в размере $750 тыс. для изучения воздействия радиочастотных волн на хорьков, мозг которых похож на человеческий. Информация о гранте размещена на сайте USASpending.gov, уточняет газета.

Цель исследования, согласно документам, состоит в том, чтобы определить, вызывает ли это воздействие симптомы, аналогичные тем, которые испытывали сотрудники американских ведомств в Гаване, на Кубе и в Китае в минувшие годы.

Представитель минобороны Тим Горман подтвердил Politico, что грант Государственному университету Уэйна и сотрудникам Университета Мичигана "позволит разработать и протестировать лабораторную модель на животных для имитации легкого сотрясения мозга".

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и госдепартамента пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование пострадавших провели в Университете Пенсильвании.

Эксперты заявили тогда, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, которое может вызвать подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

Всего с 2016 года на "гаванский синдром" пожаловались более 200 американских дипломатов, работавших в разных странах мира в Азии, Европе, Южной Америке.

США во время президентства Дональда Трампа использовали скандал с "гаванским синдромом" как предлог для введения дополнительных санкций против Кубы.