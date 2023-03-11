Власти Бельгии запретили использование TikTok на правительственных телефонах

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности Бельгии ввел запрет на использование приложения китайской соцсети TikTok на правительственных смартфонах, сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кро.

"На основании анализа Службы государственной безопасности (VSSE) и заключения Центра кибербезопасности Бельгии (CCB) Совет национальной безопасности 10 марта ввел временный запрет на установку приложения TikTok на служебные устройства персонала федеральных государственных служб", - говорится в сообщении.

Запрет бельгийские власти объяснили тем, что TikTok собирает большое количество данных пользователей, что часто происходит без их ведома, и манипулирует контентом. Кроме того, законодательство Китая обязывает соцсеть сотрудничать со спецслужбами страны, подчеркивается в пресс-релизе.

Ограничение распространяется на все телефоны, купленные частично или полностью на бюджетные средства. Однако госслужащие могут устанавливать китайское приложение на личные устройства, но это настоятельно не рекомендуется.

Ранее TikTok запретили власти США и Канады, а также Европейская комиссия. МИД КНР в ответ обвинил Белый дом в злоупотреблении властью и дискриминации китайского бизнеса.