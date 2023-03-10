Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Из Наалина прибыл устроивший накануне стрельбу в Тель-Авиве палестинец

Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию в городе Наалин на Западном берегу, откуда прибыл устроивший накануне стрельбу в Тель-Авиве палестинец.

"ЦАХАЛ и израильские службы безопасности сейчас проводят операцию в поселении Наалин в доме террориста", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере.

В свою очередь, израильская газета Jerusalem Post, уточняет, что солдаты, сотрудники службы безопасности и пограничная полиция вошли в поселение Наалин в регионе Ефраим, "в ответ на нападение, совершенное в четверг вечером, в результате которого три человека оказались в критическом состоянии".

Израильские СМИ сообщают, что стрелявшим оказался 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа, палестинец из Наалина, который дважды отбывал тюремный срок в Израиле. По словам представителей правоохранительных органов, он был застрелен на месте происшествия.

Газета Times of Izrael уточняет, что один из трех пострадавших в результате стрельбы в Тель-Авиве сейчас находится стабильно-тяжелом состоянии после проведенной операции. Состояние двух других пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Газета Haaretz сообщила, что ответственность за нападение взяло на себя движение ХАМАС.

Израиль Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Си Цзиньпин переизбран председателем КНР

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Минимум шесть человек погибли во время стрельбы в Гамбурге

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию

Столтенберг вновь заявил, что пора принять в НАТО Финляндию и Швецию

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией британских спутников OneWeb

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией британских спутников OneWeb

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства

Белый дом запрашивает $842 млрд на оборону в бюджете на 2024 финансовый год

США призывают крупнейших трейдеров без опаски торговать российской нефтью

Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Грузию

В Еврокомиссии сообщили о заполненных на 57% газохранилищах в странах ЕС

В Еврокомиссии сообщили о заполненных на 57% газохранилищах в странах ЕС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });