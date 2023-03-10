Израильские силовики проводят операцию в городе палестинца, устроившего стрельбу в Тель-Авиве

Из Наалина прибыл устроивший накануне стрельбу в Тель-Авиве палестинец

Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит операцию в городе Наалин на Западном берегу, откуда прибыл устроивший накануне стрельбу в Тель-Авиве палестинец.

"ЦАХАЛ и израильские службы безопасности сейчас проводят операцию в поселении Наалин в доме террориста", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля в твиттере.

В свою очередь, израильская газета Jerusalem Post, уточняет, что солдаты, сотрудники службы безопасности и пограничная полиция вошли в поселение Наалин в регионе Ефраим, "в ответ на нападение, совершенное в четверг вечером, в результате которого три человека оказались в критическом состоянии".

Израильские СМИ сообщают, что стрелявшим оказался 23-летний Мутаз Салах аль-Хаваджа, палестинец из Наалина, который дважды отбывал тюремный срок в Израиле. По словам представителей правоохранительных органов, он был застрелен на месте происшествия.

Газета Times of Izrael уточняет, что один из трех пострадавших в результате стрельбы в Тель-Авиве сейчас находится стабильно-тяжелом состоянии после проведенной операции. Состояние двух других пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

Газета Haaretz сообщила, что ответственность за нападение взяло на себя движение ХАМАС.