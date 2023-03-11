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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Премьер Финляндии не обсуждала с другими чиновниками тему передачи Киеву списанных истребителей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Предложение премьер-министра Финляндии Санны Марин передать Украине списанные истребители Hornet ни с кем в стране не обсуждалось, заявил президент Саули Ниинистё.

"Этот вопрос ни с кем не обсуждался", - сказал в субботу находящийся с визитом в США Ниинистё финскому агентству новостей STT.

Недоумение высказал и министр обороны Антти Кайкконен.

"Марин не говорила со мной об этой идее заранее. Я бы предостерег ее", - сказал он газете Iltalehti.

По его словам, Марин не обсуждала этот вопрос и с командующим Оборонительными силами генералом Тимо Кивиненом.

В ходе визита на Украину Марин заявила 10 марта в Киеве, что Финляндия может обсудить передачу Украине списанных истребителей. Она сказала, что обсудила с президентом Владимиром Зеленским вопрос о необходимости поддержки Украины тяжелыми видами оружия.

"Я думаю, что мы можем рассмотреть вопрос о "Хорнетах", можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется в связи с этим", - сказала Марин.

Финляндия Украина Санна Марин Саули Ниинистё
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