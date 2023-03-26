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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Пепел вулкана Шивелуч присыпал камчатский райцентр

Пепел вулкана Шивелуч присыпал камчатский райцентр
Пепловый выброс на вулкане Шивелуч в 2013 году
Фото: ITAR-TASS

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Незначительный пеплопад прошел в районном центре Усть-Камчатске в результате извержения вулкана Шивелуч, сообщает в воскресенье главное управлении МЧС России по региону.

"В результате пеплового выброса из вулкана Шивелуч зафиксировано выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, накануне поздно вечером Шивелуч, извергающийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился к юго-востоку и востоку от вулкана. Спасатели призывают туристов не посещать его окрестности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это одно из крупнейших вулканических сооружений Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.

Россия Камчатка Шивелуч
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