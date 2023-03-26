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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Что произошло за день: воскресенье, 26 марта

Взрыв в Тульской области, победа футбольной сборной и судьба завода Nokian Tyres

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три человека пострадали в результате взрыва в Тульской области. В результате происшествия частично пострадали три жилых дома. На месте работают оперативные службы, обстоятельства выясняются.

- Владимир Путин обвинил Запад в строительстве "новой оси". Президент РФ сравнил эту ось с той, которая была создана в 30-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японией. При этом Путин подчеркнул, что Россия не создает военного союза с Китаем, в военно-техническом взаимодействии двух стран все прозрачно.

- В Германии забастовка в понедельник грозит остановить движение транспорта в стране. Профсоюзы требуют повышения уровня оплаты труда, в результате в забастовке, как ожидается, примут участие многие сотрудники сферы от железнодорожников до работников аэропортов и общественного транспорта. Аэропорт Мюнхена уже закрыт.

- Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешел в собственность "Татнефти". Также "Татнефть" получила 100% в ООО "Хакка Инвест", занимающегося арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом Nokian Tyres.

- Сборная России по футболу со счетом 2:0 победила Ирак в товарищеском матче. Забивший один из мячей Сергей Пиняев установил рекорд национальной команды как самый молодой автор гола в ее составе (18 лет 4 месяцев и 24 дня).

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