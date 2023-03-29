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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

В Афганистане наводнения за неделю унесли жизни 10 человек

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Афганистане за неделю наводнения унесли жизни 10 человек, 76 получили ранения, сообщает Tolo News со ссылкой на министерство по борьбе со стихийными бедствиями.

"В результате дождей, наводнений и землетрясений в 23 провинциях страны погибли 10 человек, 76 человек получили ранения, разрушены полностью или частично 1779 домов, уничтожено более 22 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий", - говорится в сообщении, со ссылкой на пресс-секретаря министерства Шафиулла Рахими.

Афганистан
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