Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Аудит исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" продлен до апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сроки проведения аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" продлены на два месяца, до апреля 2023 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Агентстве публичной собственности Молдавии, которое заказало аудит и заплатило за его проведение.

Новый министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил журналистам в четверг, что в министерстве, которое было создано в середине февраля, также ждут результатов аудита долга "Молдовагаза".

"Мы хотим увидеть точную сумму и то, как она образовалась. Когда у нас будут результаты, мы проинформируем общество и сформулируем нашу позицию для переговоров с российским "Газпромом", - сказал Парликов.

Он напомнил, что проведение аудита исторического долга было предусмотрено в протоколе, который представители правительства Молдавии и "Газпрома" подписали в октябре 2021 года.

"Мы ждем результатов аудита. Они должны быть в апреле", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа в Молдавию сроком на 5 лет. Подписанию договора предшествовало подписание вице-премьером Андреем Спыну и председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по данным российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение 5 лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности Молдавии. Однако правительство Молдавии признало тендер несостоявшимся, так как не были соблюдены его условия, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний.

В августе 2022 года Агентство публичной собственности подписало договор на проведение аудита с двумя компаниями - Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Аудиторы проверят процесс формирования долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки газа на правый берег Днестра (т.е. в собственно Молдавию - ИФ) с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

Заказчик в ноябре 2022 года заплатил двум компаниям за проведение аудита 800 тыс. евро. Согласно договорам, аудит должен был быть завершен до 30 января 2023 года.

Молдовагаз Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Минфин РФ подготовил сроки для криптовалютчиков, участники финрынка просят ограничиться конфискацией. Обзор

Кабмин РФ рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд на 7 млн т

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Добычу нефти в РФ в марте планируют снизить на 500 тыс. б/с от уровня февраля

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Toshiba будет продана консорциуму инвесторов за $15 млрд

Минфин не обсуждает массовый "выпуск" средств со счетов "С"

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

Мишустин в отчете правительства отметил существенный рост производства вооружений и техники

JPMorgan обвинили в продаже ценностей из сейфовых ячеек на сумму до $10 млн

SEC оштрафовала Линдси Лохан и других звезд из-за рекламы криптовалюты

Пакет законопроектов о цифровом рубле может быть принят в апреле

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });