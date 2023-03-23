Аудит исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" продлен до апреля

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сроки проведения аудита исторического долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" продлены на два месяца, до апреля 2023 года. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Агентстве публичной собственности Молдавии, которое заказало аудит и заплатило за его проведение.

Новый министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил журналистам в четверг, что в министерстве, которое было создано в середине февраля, также ждут результатов аудита долга "Молдовагаза".

"Мы хотим увидеть точную сумму и то, как она образовалась. Когда у нас будут результаты, мы проинформируем общество и сформулируем нашу позицию для переговоров с российским "Газпромом", - сказал Парликов.

Он напомнил, что проведение аудита исторического долга было предусмотрено в протоколе, который представители правительства Молдавии и "Газпрома" подписали в октябре 2021 года.

"Мы ждем результатов аудита. Они должны быть в апреле", - отметил министр.

Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа в Молдавию сроком на 5 лет. Подписанию договора предшествовало подписание вице-премьером Андреем Спыну и председателем правления "Газпром" Алексеем Миллером протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, молдавская сторона должна провести аудит долга "Молдовагаза" (который, по данным российской стороны, составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение 5 лет.

Тендер по отбору аудитора был объявлен в конце января 2022 года Агентством публичной собственности Молдавии. Однако правительство Молдавии признало тендер несостоявшимся, так как не были соблюдены его условия, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний.

В августе 2022 года Агентство публичной собственности подписало договор на проведение аудита с двумя компаниями - Wikborg Rein Advokatfirma AS (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co (Великобритания). Аудиторы проверят процесс формирования долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" и ООО "Факторинг-Финанс" за поставки газа на правый берег Днестра (т.е. в собственно Молдавию - ИФ) с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года.

Заказчик в ноябре 2022 года заплатил двум компаниям за проведение аудита 800 тыс. евро. Согласно договорам, аудит должен был быть завершен до 30 января 2023 года.