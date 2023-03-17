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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Молдавская Energocom получила право резервировать энергомощности на европейской площадке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Молдавская государственная компания Energocom расширила возможности по закупке электроэнергии, получив право резервировать электрические мощности на европейской площадке JAO, сообщили "Интерфаксу" через пресс-службу и.о. гендиректора Energocom Виктор Бынзарь.

"Это открывает путь для нового сотрудничества, таким образом у нас будет возможность заключать контракты с партнерами из других европейских стран", - сказал он.

JAO - единственная площадка в Евросоюзе, которая претендует на право транспортировки на всех внутренних границах ЕС.

С 3 декабря 2022 года Energocom закупает недостающие Молдавии 70% электроэнергии у Приднестровского региона и Румынии, а также обеспечивает правобережную часть республики природным газом из альтернативных источников. Это связано с тем, что поставки газа Молдавии из России снижены почти в два раза - до 5,7 млн кубометров в сутки. На кредит от Европейского банка реконструкции и развития в 300 млн евро Energocom закупает газ на площадках Польши, Норвегии, Румынии, Болгарии и Греции.

Energocom Молдавия JAO Евросоюз Виктор Бынзарь Молдовагаз Газпром Приднестровье
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