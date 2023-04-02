В результате взрыва в кафе в Петербурге пострадали 30 человек

Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе пострадали 30 человек, 24 госпитализированы, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, в Санкт-Петербурге в результате инцидента в кафе пострадали 30 человек, один человек погиб", - говорится в сообщении.

24 пострадавших доставлены в петербургские медицинские учреждения. Еще шестеро обратились за медицинской помощью самостоятельно спустя некоторое время после инцидента.

Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, остальных, в том числе подростка, - как средней и легкой степени тяжести.

"В учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга вся необходимая медицинская помощь оказывается пострадавшим в полном объеме", - добавили в министерстве.

Как сообщалось, в воскресенье в кафе на Университетской набережной Петербурга произошел взрыв, жертвой которого стал военный корреспондент Владлен Татарский.

СК возбудил по факту произошедшего уголовное дело, в убийстве блогера подозревается девушка, передавшая погибшему подарок в форме гипсовой статуэтки.