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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Спасатели на Камчатке обследуют здания после мощного землетрясения

По предварительным данным, жертв и разрушений нет

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели на юге Камчатки выясняют, не пострадали ли в результате шестибалльного землетрясения здания и сооружения, сообщает в понедельник Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

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"Оперативными группами производится осмотр социально-значимых объектов и зданий", - говорится в сообщении.

В МЧС подчеркивают, что, по предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие

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3 апреля в 15:06 по камчатскому времени (6:06 по Москве) на глубине 100 км.

По уточненным данным, магнитуда подземного толчка составила 6,9.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

На территориях Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и в Елизовском районе ощущались подземные толчки силой до 5-6 баллов.

В квартирах столицы края раскачивалась мебель и падали предметы. Люди выбегали из подъездов на улицу.

Камчатка Камчатский край
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