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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Мощное землетрясение зафиксировано в Папуа - Новой Гвинее

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 7,3 произошел в северо-восточной части острова Новая Гвинея на территории Папуа - Новой Гвинеи в ночь на понедельник, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 21:04 по Москве в воскресенье (04:04 по местному времени в понедельник) землетрясения находился примерно в 340 км к юго-востоку от города Джаяпура, расположенного на северном побережье в индонезийской части Новой Гвинеи.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "уничтожающее".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 62,6 км, также зафиксирован афтершок магнитудой 4,3.

Новая Гвинея РАН
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