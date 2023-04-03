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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Действующий президент Черногории признал поражение во втором туре президентских выборов

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мило Джуканович, нынешний черногорский президент, признал, что проиграл во втором туре президентских выборов кандидату от движения "Европа сейчас" экономисту Якову Милатовичу.

"Черногория сделала выбор, и я его уважаю. Желаю ему (Милатовичу - ИФ), чтобы у него все получилось на посту президента. Если ему удастся (...), значит, все получится и у Черногории", - приводит слова Джукановича черногорская телерадиокомпания РТЦГ.

Он также поблагодарил всех, отдавших голос за него, отметив, что "теперь важно, чтобы Черногория сделала и следующий выбор 11 июня на парламентских выборах".

По данным черногорского Центра мониторинга и исследований, после подсчета 100% бюллетеней Милатович заручился поддержкой 60% избирателей, 40% отдали голоса за Джукановича.

Явка составила 70,4%, правом голоса обладают 542 тыс. граждан Черногории.

Милатович - представитель движения "Европа сейчас" в прошлом занимал пост министра экономики Черногории. Он, по его словам, голосовал за независимость Черногории на референдуме 2006 года о выходе страны из государственного союза Сербии и Черногории. Милатович также поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО и присоединение страны к ЕС. Кроме того, он выступает за налаживание отношений с Сербией и критикует разжигание антисербских настроений в обществе.

Европа Черногория Джуканович Мило
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