Пригожин заявил, что Артемовск "юридически" взят под контроль
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль городскую администрацию Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике.
"2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью: "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят", - говорится в заявлении Пригожина, распространенном его пресс-службой.
По данным Пригожина, в западных районах города "сосредоточен противник".