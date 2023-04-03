Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Пригожин заявил, что Артемовск "юридически" взят под контроль

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что подразделения группы взяли под контроль городскую администрацию Артемовска (Бахмута) в Донецкой народной республике.

"2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью: "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят", - говорится в заявлении Пригожина, распространенном его пресс-службой.

По данным Пригожина, в западных районах города "сосредоточен противник".

Евгений Пригожин Вагнер Бахмут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах

Премьер-министр Финляндии поздравила консервативную коалицию с победой на выборах

Лидер оппозиции Финляндии заявил о готовности сформировать новое правительство

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно контингента для охраны границ

В Белоруссии заявили, что имеют достаточно контингента для охраны границ

МИД РФ сообщил о звонке Энтони Блинкена Сергею Лаврову

Американский самолет-разведчик нарушил воздушные границы Ирана

Спутники отследили высокую активность на месте стройки экспериментального реактора в КНДР

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 апреля

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Черногории

Израиль атаковал военные объекты в сирийской провинции Хомс

Пятерых российских туристов госпитализировали после аварии экскурсионного автобуса на Кубе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });