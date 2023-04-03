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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Китайский производитель автобусов Yutong увеличил выручку в РФ в 2022 году втрое

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Выручка российской "дочки" китайского производителя туристических, междугородних и городских автобусов Yutong (ООО "Ютун-Рус") выросла более чем втрое, до 9,5 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Чуть более чем втрое выросла себестоимость продаж компании, которая составила 8,3 млрд рублей. Валовая прибыль подскочила в 3,6 раза, до 1,15 млрд рублей.

Чистая прибыль российского представительства Yutong возросла в 4,4 раза, до 618 млн рублей.

Краткосрочные обязательства компании за 2022 год выросли с 826 млн рублей до 2,4 млрд рублей.

Yutong – крупнейший мировой производитель автобусов и электробусов с широкой продуктовой линейкой в различных сегментах. Годовой объем продаж марки превышает 40 тыс. единиц. Центральное предприятие группы – Zhengzhou Yutong Bus Co. (г. Чжэнчжоу, провинция Хэнань), площадь которого превышает 1,1 млн кв. м, способно производить более 300 автобусов в день.

Весь российский рынок новых автобусов, по подсчетам "Автостата", в 2022 году составил 12 898 штук (-7,2%). Продажи Yutong на нем выросли в 3,3 раза, до 1 194 штук. Китайская марка стала третьим игроком, уступив по объемам камазовскому "НефАзу" (1 425 шт.; - 14,3% г/г) и газовскому "ПАЗу" (5 456 шт.; -29,4% г/г).

РФ Китай Yutong Ютун-Рус
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