Трамп покинул суд в Нью-Йорке после того, как выслушал обвинения

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп покинул здание суда в Нью-Йорке после того, как на заседании ему предъявили обвинения по 34 пунктам, касающимся фальсификации деловых документов и преступного сговора.

Трамп виновным себя не признал. Таким образом, он стал первым в истории США бывшим главой государства, который подвергся уголовному преследованию.

Ожидается, что позднее во вторник Трамп вернется в свое поместье во Флориде Мар-а-Лаго, где в районе 20:15 по местному времени (03:15 по Москве в среду) выступит с обращением.

В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с Дэниелс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей $130 тыс. за молчание. Сам Трамп заверял, что личных отношений с Дэниелс у него не было.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал явки экс-главы Белого дома для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения.

Экс-президент и его союзники неоднократно заявляли, что обвинения в его адрес политически мотивированы.