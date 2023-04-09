Папа римский призвал международное сообщество стремиться к миру

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск в воскресенье выступил с традиционным посланием к христианам в честь Пасхи и призвал строить доверие между народами и стремиться к миру, передает портал Vatican News.

"Поспешим и мы встать на путь взаимного доверия, доверия между людьми и народами", - сказал он.

Понтифик помолился о мире между людьми: о возобновлении диалога между израильтянами и палестинцами, о помощи Ливану, о тех, кто потерял близких из-за конфликта на Украине, о "все еще ожидающей мира Сирии", а также о глобальном прекращении всех войн.

Ватикан в воскресенье богато украшен цветами в честь одного из главных праздников христиан - Пасхи. Более ста тысяч верующих католиков собрались на площади Святого Петра, чтобы послушать благословение папы римского в честь Пасхи. Сначала понтифик по традиции произнес послание с лоджии базилики Святого Петра, а затем проехал на папамобиле и приветствовал собравшихся после мессы.