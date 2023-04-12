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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Индонезийская Harita Nickel провела IPO на $672 млн

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Индонезийская металлургическая и горнодобывающая компания PT Trimegah Bangun Persada, известная также как Harita Nickel, провела IPO на 10 трлн индонезийских рупий ($672 млн), которое стало крупнейшим в стране в этом году.

Harita Nickel разместила 8 млрд акций по 1250 рупий за бумагу – верхней границе заявленного ценового диапазона, сообщает агентство Bloomberg.

Акции компании подорожали на 4,4% – до 1305 рупий по итогам дебютных торгов в Джакарте в среду.

IPO Harita Nickel, являющейся поставщиком сырья для производства аккумуляторов, привлекло внимание как местных, так и зарубежных инвесторов, отмечает Bloomberg.

Компания намерена направить поступления от размещения акций на выплату кредитов и финансирование подразделений.

Harita Nickel управляет заводом по кислотному выщелачиванию под высоким давлением (HPAL). Этот процесс превращает местную бедную руду в смешанный гидроксидный осадок – форму никеля, которую можно в дальнейшем перерабатывать для изготовления аккумуляторов. Установка HPAL имеет мощность 55 тыс. тонн в год. В следующем году компания планирует ввести в строй новый завод, в результате чего ее производство увеличится до 120 тыс. тонн.

Harita Nickel Индонезия
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