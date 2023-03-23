Индонезийская Harita Nickel планирует IPO на $660 млн

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Индонезийская металлургическая и горнодобывающая компания PT Trimegah Bangun Persada, известная также как Harita Nickel, может провести первичное размещение акций по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, компания планирует продать бумаги по цене 1250 рупий, поскольку книга заявок существенно переподписана. В этом случае общий объем размещения составит 10,1 трлн рупий ($660 млн).

Ранее сообщалось, что Harita Nickel планирует разместить 8,1 млрд акций по цене 1220-1250 рупий. Организаторами выступают Credit Suisse Group AG, BNP Paribas SA, Citigroup Inc. и PT Mandiri Sekuritas.

IPO компании может стать крупнейшим в Индонезии в этом году.

Официально цена размещения будет объявлена 24 марта, торги акциями компании на бирже начнутся 12 апреля.

Harita Nickel управляет заводом по кислотному выщелачиванию под высоким давлением (HPAL). Этот процесс превращает местную бедную руду в смешанный гидроксидный осадок - форму никеля, которую можно в дальнейшем перерабатывать для изготовления аккумуляторов. Установка HPAL имеет мощность 55 тыс. тонн в год. В следующем году компания планирует ввести в строй новый завод, в результате чего ее производство увеличится до 120 тыс. тонн.