Высылка эстонского дипломата не остановит работу посольства Эстонии в Москве

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Посольство Эстонии в Москве продолжит работу, несмотря на высылку из России одного дипломата, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

"Сегодня МИД Эстонии был проинформирован о решении России выслать нашего дипломата, что является ответом России на решение Эстонии от 24 марта. Эстонский дипломат должен покинуть страну до 5 апреля", - сообщил он и заверил, что работа посольства Эстонии в Москве прерываться не будет.

В начале января МИД Эстонии потребовал от России довести количество сотрудников посольства в Таллине до численности персонала посольства Эстонии в Москве, что означало сокращение состава российского посольства более чем вдвое. Всего страну пришлось покинуть 13 российских дипломатам и восьми техническим сотрудникам. Россия ответила снижением уровня дипломатических отношений, отозвав посла в Москву и рекомендовав эстонскому послу покинуть Москву. Оба посла покинули принимающую страну 7 февраля.

Сейчас в посольствах осталось по семь сотрудников со статусом дипломата.