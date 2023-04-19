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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Лавров встретился в Каракасе с главой МИД Боливии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил боливийскому коллеге Рохелио Майте об имеющемся у лидера Боливии приглашении посетить Россию.

Главы МИД РФ и Боливии встретились в Каракасе. Встреча проходит в посольстве России в Венесуэле.

"Хочу через вас передать самые добрые пожелания президенту (Венесуэлы Луису - ИФ) Арсе от президента (России Владимира Путина - ИФ). У вашего президента есть приглашение посетить РФ, когда он найдет такую возможность. Понимаю, сейчас у вас большая занятость домашними делами, но когда будет желание, мы с радостью примем президента", - сказал Лавров в начале встречи.

После этого российский министр предложил коллеге обсудить отношения двух стран и наметить планы на будущее.

Боливия Каракас Сергей Лавров
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