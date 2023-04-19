Ким Чен Ын поручил запустить военный разведывательный спутник в апреле

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поручил подготовиться к запуску первого военного разведывательного спутника, как и планировалось, в апреле, сообщили в среду государственные СМИ КНДР.

Во время визита в агентство космического развития в минувший вторник северокорейский лидер подчеркнул важность освоения космоса как "ключевого" фактора для продвижения Севера к мировому лидерству в таких областях, как экономика, наука и технологии.

Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын выделил запланированный запуск и эксплуатацию разведывательного спутника в качестве "приоритета" перед лицом обстоятельств в области безопасности.

В декабре прошлого года Пхеньян заявил, что провел "заключительный этап" испытаний по разработке "военного разведывательного спутника", который будет выведен на орбиту к апрелю.

Ранее в этом месяце Северная Корея отметила 10-ю годовщину основания Национального управления аэрокосмического развития - государственного агентства, отвечающего за разработку спутников.