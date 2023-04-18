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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

РФ и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в нефтедобыче

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла договорились наращивать сотрудничество в сфере нефтедобычи, сельского хозяйства, медицины и других областях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы договорились о практических мерах по расширению торговой, инвестиционной кооперации, контактов между деловыми кругами. У нас в планах многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях и в космосе, в сфере высоких технологий", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем.

Он отметил, что по всем этим направлениям будут наращиваться объемы и темпы взаимодействия, планируется и далее в этих целях использовать действующие механизмы, включая двухстороннюю комиссию высокого уровня.

"Мы договорились ускорить согласование целого ряда новых межправительственных документов", - добавил министр.

Россия Венесуэла Сергей Лавров
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