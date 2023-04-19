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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Число жертв боевых действий в Судане увеличилось до 270 человек

Погибли три сотрудника ВПП ООН

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Судане в результате боевых действий между вооруженными силами и военизированной группировкой Сил быстрого реагирования (СБР) погибли 270 человек, более 2,6 тыс. ранены, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Ситуация в Судане вызывает глубокую обеспокоенность. Оперативный центр министерства здравоохранения Судана по чрезвычайным ситуациям сообщает, что 270 человек погибли и более 2,6 тыс. человек получили ранения", - сказал в ходе брифинга Гебреисус.

"К большому сожалению, три сотрудника Всемирной продовольственной программы были убиты", - добавил он.

Ранее поступали данные о гибели более 180 человек и о 1,8 тыс. раненых.

Глава ВОЗ "настоятельно призвал все стороны прислушаться к призывам о прекращении огня в гуманитарных целях и добиваться мирного урегулирования".

В свою очередь замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в понедельник офис управления Организации по координации гумвопросов (УКГВ) в суданском Дарфуре был разграблен.

"Мы получаем сообщения о нападениях и сексуальном насилии в отношении сотрудников гуманитарных организаций (...). Это неприемлемо и должно прекратиться", - написал он в твиттере.

Ситуация в стране осложнилась в субботу, когда в столице Хартум и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между армией и СБР. В заявлениях командования СБР говорилось, что нынешняя ситуация сложилась после того, как вооруженные силы без какого-либо предварительного уведомления взяли в осаду одну из их баз в южном пригороде Хартума. Командование армии, в свою очередь, объясняло свои действия тем, что СБР в последнее время не раз действовали без какой-либо координации с военными.

Во вторник сообщалось, что вооруженные силы Судана объявили о соглашении с противостоящей им группировкой СБР о прекращении огня на 24 часа. Однако Associated Press, ссылаясь на Центральный комитет врачей Судана, передает, что бои между армией Судана и военизированной группировкой СБР продолжаются, несмотря на объявленное перемирие.

Судан ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
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