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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Снят арест с Российского центра науки и культуры в Хельсинки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Финляндия отменила в среду решение об аресте Российского центра науки и культуры.

"Сегодня отменена обеспечительная мера в отношении Российского научно-культурного центра. Судя по текущим расследованиям, оснований для конфискации нет", - сообщила финским СМИ начальник районного отдела специального отдела правоохранительных органов Агентства по исполнению законов Финляндии Аки Виртанен.

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Арест на земельный участок и здание культурного центра был наложен по просьбе МИД Финляндии, поскольку, по его оценкам, объект связан со сторонами, включенными в санкционный список ЕС в отношении России, сообщала ранее газета Helsingin Sanomat.

В связи с арестом недвижимости российского государства МИД России направил ноту в МИД Финляндии с требованием провести расследование законности временного замораживания активов РФ.

"Министерство иностранных дел Финляндии попросили расследовать, как деятельность правоохранительного органа соотносится с международным правом в отношении целостности государственной собственности", - сказала представитель МИД Финляндии по связям с общественностью Каролина Романофф.

Финляндия Хельсинки РФ
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