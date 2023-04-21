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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве

С Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - С актера Алека Болдуина снимут обвинение в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, которую он нечаянно застрелил на съемках картины "Ржавчина" (Rust) 21 октября 2021 года. Как передает АР, об этом заявили прокуроры Кэри Морриси и Джейсон Льюис.

Они подчеркнули, что это не означает, что Болдуин полностью освобожден от ответственности, обвинения ему могут быть предъявлены снова, расследование продолжается. "Были выявлены новые факты, которые требуют дальнейшего расследования и экспертиз", - говорится в их заявлении.

Обвинения с эксперта по оружию съемочной группы Ханны Гутьеррес-Рид не сняты.

Адвокаты Болдуина Люк Никас и Алекс Спиро заявили, что удовлетворены решением прокуроров, и высказались за тщательное расследование того трагического инцидента. Адвокат Гутьеррес-Рид ранее говорил, что в суде она заявит о невиновности.

Источник, близкий к расследованию, сказал CNN, что выяснилось, что пистолет, из которого была застрелена Хатчинс, ранее был модифицирован. Это и стало новым обстоятельством, повлиявшим на решение прокуроров. Теперь они изучат этот пистолет и выяснят, насколько модификации могли сказаться на поведении оружия. Ранее Болдуин говорил, что не нажимал спусковой крючок, когда держал пистолет в руках, а выстрел все равно случился. Эксперт ФБР затем заявил, что без нажатия спускового крючка выстрела быть не могло.

Прокуратура штата Нью-Мексико в январе предъявила Болдуину и Гутьеррес-Рид обвинения в непреднамеренном убийстве. В конце марта делом занялись другие прокуроры.

Осенью 2022 года Болдуин заключил досудебное соглашение с семьей Хатчинс и договорился, что съемки картины будут продолжены. Болдуин участвует в работе над лентой "Ржавчина" как актер и со-продюсер.

Ранее на этой неделе продюсерская компания картины "Ржавчина" объявила, что съемки должны были возобновиться 20 апреля. В марте эта компания урегулировала соглашение с властями Нью-Мексико относительно нарушений требований безопасности на съемочной площадке и согласилась выплатить штраф в $100 тысяч.

Галина Хатчинс Ханна Гутьеррес-Рид Алек Болдуин США Нью-Мексико Rust
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