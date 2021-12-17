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Полиция получила ордер на доступ к данным в телефоне актера Алека Болдуина

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Американская полиция получила ордер на доступ к информации, содержащейся в телефоне актера Алека Болдуина, который по неосторожности застрелил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма "Раст", сообщают в пятницу американские СМИ.

Ордер был выдан судом Санта-Фе в Нью-Мексико, где происходили съемки фильма. Сообщается, что в телефоне рассчитывают найти улики, которые могут быть "существенными и релевантными в этом расследовании".

Следователи попросили о конфискации iPhone Болдуина с намерением проверить его сообщения, электронные письма, историю поиска в браузере и другую информацию, которая может находиться на устройстве.

В прошлом месяце постановщик фильма "Раст" Серж Светной подал в суд на актера. В октябре на съемках фильма "Раст" Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора, гражданку Украины Галину Хатчинс. Ее транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где врачи констатировали смерть. Кроме того, ранение получил режиссер Джоэл Соуса, его также доставили в больницу.

Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейским в их расследовании, однако он утверждает, что не нажимал на курок, когда пистолет выстрелил.

Алек Болдуин США

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