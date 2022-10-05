Алек Болдуин заключил досудебное соглашение с семьей убитого им кинооператора

Съемки фильма "Ржавчина" продолжатся, вдовец погибшей Галины Хатчинс будет исполнительным продюсером проекта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Актер Алек Болдуин заключил досудебное соглашение с семьей кинооператора Галины Хатчинс, которую он нечаянно застрелил на съемках картины "Ржавчина" (Rust) 21 октября 2021 года, сообщает CNN со ссылкой на адвоката Болдуина.

Условия соглашения не раскрывается. Его еще должен одобрить суд.

Сообщается только, что съемки картины продолжатся в январе 2023 года и муж убитой Мэтью Хатчинс будет исполнительным продюсером в проекте. Хатчинс уточнил, что состав группы в целом не изменится, иск он отзовет и что он не хочет упорствовать в обвинениях и благодарен за решение довести до конца последнюю работу его жены.

Семья Галины Хатчинс в феврале 2022 года подала в суд на Болдуина, продюсерские компании, которые участвовали в проекте, продюсеров и отдельных участников съемочной группы. В иске их обвинили в многочисленных нарушениях техники безопасности и других стандартов, а также в попытках сэкономить за счет найма неквалифицированных сотрудников, что в итоге и привело к гибели Галины.

Мэтью Хатчинс в своем заявлении назвал смерть жены трагическим несчастным случаем.

Адвокат Болдуина Люк Никас, в свою очередь, отметил всеобщее желание всячески помогать сыну Галины.

Режиссер Джоел Соуса, который был ранен в том же инциденте, как ожидается, также будет участвовать в съемках. Обн пообещал это в отдельном заявлении.

Представитель прокуратуры сказал CNN, что мировое соглашение по иску семьи Хатчинс не отменит продолжающегося уголовного расследования по факту ее гибели.