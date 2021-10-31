Алек Болдуин прокомментировал инцидент на съемках фильма "Ржавчина"

Актер Алек Болдуин. Архивное фото Фото: Charlie Neibergall/AP/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Голливудский актер Алек Болдуин впервые выступил с публичным заявлением после трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина" (Rust), сообщает Associated Press.

Болдуин заявил журналистам в субботу, что оператор Галина Хатчинс была его другом. Он назвал инцидент со стрельбой "событием один на триллион".

"Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагая свою поддержку ему и его семье", - сказал актер.

Видео беседы Болдуина и его жены Хиларии с журналистами было распространено порталом TMZ. Болдуин сказал, что он сделал это заявление, чтобы фотографы перестали следить за его семьей.

22 октября Алек Болдуин убил Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза, когда стрелял из реквизитного пистолета на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust) в Нью-Мексико. После этого актер дал показания в полиции. Съемки прервали, сообщила производственная компания фильма Rust Movie Productions и выразила соболезнования семье и близким Галины Хатчинс.