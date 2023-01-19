Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве оператора

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американскому актеру Алеку Болдуину, который по неосторожности застрелил кинооператора Галину Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) 21 октября 2021 года, предъявят обвинение в непредумышленном убийстве, сообщает АР со ссылкой на заявление окружного прокурора Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис.

Такие же обвинения будут предъявлены консультанту съемочной группы по оружию Ханне Гутьеррес-Рид.

Помощник режиссера картины Дэвид Холлз заключил соглашение с прокуратурой и признал вину в небрежном обращении с оружием. По условиям соглашения, он получит отсроченный приговор и шестимесячный испытательный срок, передает CNN. Холлз передал пистолет в руки Болдуину перед тем, как была застрелена Хатчинс.

Режиссеру "Ржавчины" Джоелю Соузе обвинений предъявлено не будет, сообщает CNN.

Обвинение в непредумышленном убийстве подразумевает, что подозреваемый не нарушал закон, но допустил опасные поступки или небрежность, которые привели к гибели человека, напоминает АР. По законам Нью-Мехико, такое обвинение грозит наказанием до 18 месяцев тюрьмы (до 5 лет при отягчающих обстоятельствах) и штраф в $5000.

Болдуин смертельно ранил Хатчинс и легко ранил режиссера Соузу на репетиции.

Гутьеррес-Рид ранее заявляла, что не знает, почему пистолет был заряжен боевыми патронами, перед инцидентом ее не вызвали осмотреть оружие. Комментируя заявления о тои, что сама Хатчинс попросила актера направить на нее оружие, эксперт отметила, что Болдуин знал, что не имеет право ни в каком случае этого делать.

Болдуин утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, и возлагал ответственность на случившееся на тех, кто отвечал за оружие на съемках, и кто передал ему пистолет.

Проводивший расследование шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса отмечал определенную степень небрежности при организации съемок "Ржавчины", но оставил прокуратуре решение, кому предъявлять обвинения. Каким образом боевой патрон оказался в пистолете, он не выяснил, отмечает АР.

Через десять дней после гибели Хатчинс Болдуин сказал, что предложил помощь ее семье. В октябре 2022 года актер заключил с семьей Хатчинс досудебное соглашение.